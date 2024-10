“Ai ladri che avete rubato il mio Gesù bambino dal mio presepio, tanto ne metto un altro e sarà bello lo stesso, sarà in ossidiana nera e lo dedico a voi ladri di bambini. Lo dedicherò a tutti i bambini del mondo, soprattutto ai bimbi che non conoscono un mondo che li sappia accogliere senza essere rubati da ladri di bambini del mio presepio di pietra”.

Lo scultore Gigi Porceddu, noto artista di Villasor conosciuto in tutto il mondo, non solo nell’isola, è stizzito: alcuni ignoti si sono introdotti all’interno del suo laboratorio artistico trafugando la preziosissima e costosa stauetta: il Gesù bambino. Porceddu chiede a chiunque abbia notizie della preziosa scultura di farsi avanti, chiunque avesse notizie può contattarlo al 338 7436520. Nel frattempo in questi giorni verrà formalizzata la denuncia ai Carabinieri.

Nella foto sottostante, Gigi Porceddu e nel riquadro accanto, la piccola statuetta in ossidiana che è stata realizzata per sostituire quella (in selce), rubata precedentemente dai ladri.