Gigi D’Alessio sarà a Cagliari il 17 marzo alle ore 17 all'Auchan Santa Gilla per presentare il nuovo album che esce dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2017.



Il progetto discografico di inediti ha già una data di uscita: arriverà nei negozi di musica e in digitale il 24 febbraio 2017 su etichetta Sony Music.



Il titolo sarà "24 febbraio 1967", la sua data di nascita, e nel 2017 il cantautore partenopeo festeggerà 50 anni di età e 25 anni di carriera.



Il disco sarà, quindi, un modo per festeggiare la doppia ricorrenza in grande stile dopo la partecipazione al Festival della Canzone Italiana con la canzone "La Prima Stella".