Nel pomeriggio a Santadi un imponente rogo si è sviluppato in località "Is Toneddus". Le fiamme alimentate dal forte vento si sono avvicinate pericolosamente all'area boschiva di "Pantaleo".

Sul posto gli uomini del Corpo forestale e i volontari, e per evitare che il fuoco raggiungesse l'area boschiva sono arrivati anche tre elicotteri della flotta regionale ed è stato chiesto l'intervento di un Canadair.

L'allarme pare attualmente rientrato, ma preoccupano le forti folate di vento. Non si registrano danni ad aziende agricole, ma si procede con cautela.

Anche per domani la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta per i roghi con un rischio alto - codice 'arancione' - per la zona di Cagliari e il Sulcis.