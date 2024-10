Stanotte nella spiaggia di "Su Portu", a Chia, è approdata una gigantesca tartaruga marina, probabilmente alla ricerca di un posto isolato in cui deporre le uova. L'esemplare di Caretta caretta, un metro e mezzo di lunghezza e oltre mezzo metro di larghezza, ha effettuato qualche scavo sulla spiaggia prima di allontanarsi. Le tracce della tartaruga non sono passate inosservate, tant'è che anche stamattina erano visibili ai primi bagnanti arrivati in spiaggia.

Sul posto, oltre agli agenti della guardia forestale della Stazione di Teulada, coadiuvati dai colleghi della motovedetta di Cagliari, e agli agenti della polizia locale di Domus de Maria, sono arrivati anche gli esperti del Centro recupero cetacei e tartarughe marine di Nora, che hanno effettuato controlli sul tratto di spiaggia interessato dal passaggio della tartaruga.

La Caretta caretta è la tartaruga marina più comune del Mediterraneo, ma nelle acque territoriali italiane è una specie al limite dell'estinzione. Non è chiaro se il gigantesco esemplare abbia esplorato la spiaggia con l'intenzione di tornare in un secondo momento per deporre le uova, considerandolo quindi un luogo adatto per la schiusa, oppure sia andato a cercare una zona più isolata e sicura. Gli esperti si recheranno sul posto anche domani per cercare maggiori informazioni sull'animale.