Dal 17 al 19 marzo si conclude la seconda e ultima fase della terza edizione del progetto Tonara Experience che farà tappa proprio nel comune sardo.

La manifestazione, finanziata sin dal primo momento dal Consorzio Bim Taloro, con il cofinanziamento successivo della Regione Sardegna, nasce dalla collaborazione tra il Giffoni Exeperience, Giffoni Media Service, l'Impresa Sociale Nuovi Scenari, il Comune di Tonara e l’ENEL.

Questa volta, protagonisti gli allievi degli Istituti Superiori provenienti da tutta la regione. Oltre ad assistere alla proiezione dei film vincitori delle ultime edizioni del Giffoni Film Festival, saranno coinvolti in una miriade di attività grazie a Giffoni Innovation Hub che ha promosso un contest per la selezione di idee, progetti innovativi e startup d’impresa, riservato agli studenti dell’Istituto d'Istruzione Superiore Carmelo Floris di Gavoi, dell’Istituto Professionale di Stato Commerciale Turistico e Alberghiero "Montanaru" di Desulo, dell’Istituto Tecnico Industriale "Gramsci" di Tonara e del Liceo Pedagogico di Fonni.

Re-inventare, studiare, proporre idee che riescano a disegnare prospettive mai immaginate e che sappiano andare al di là della pura innovazione tecnologica. Sono queste le basi su cui si reggono, infatti, i progetti presentati dagli studenti sardi che hanno deciso di partecipare al contest lanciato da Giffoni Innovation Hub, in collaborazione con Giffoni Experience, il consorzio BIM Taloro e l'impresa sociale Nuovi Scenari per la selezione di startup d’impresa.

La call, lanciata lo scorso febbraio, ha visto il coinvolgimento degli allievi dell’Istituto d'Istruzione Superiore Carmelo Floris di Gavoi, dell’Istituto Professionale di Stato Commerciale Turistico e Alberghiero "Montanaru" di Desulo, dell’Istituto Tecnico Industriale "Gramsci" di Tonara e del Liceo Pedagogico di Fonni. Primo evento del 2016 targato Giffoni Hub, “Tonara Experience”, in programma presso il centro polivalente della città dal 17 al 19 marzo, costituisce un ritorno nella provincia di Nuoro. Lo scorso novembre, infatti, centinaia di ragazzi sono stati protagonisti delle master lesson dedicate ai videogames .

Protagonisti dell’iniziativa saranno i ragazzi dai 14 ai 20 anni degli Istituti Superiori Secondari che, in collaborazione con lo staff di dPixel e auLAB, realizzeranno un percorso di mentorship presso il centro polivalente di Tonara. Le lezioni saranno articolate in tre giornate, dal 17 al 19 marzo, durante le quali sono previste attività di gruppo e momenti di mentoring individuale, con lo scopo di fornire ai team partecipanti gli strumenti utili alla focalizzazione della business idea e ai criteri per la presentazione efficace ai potenziali investitori.

Percorsi turistici personalizzati in sinergia con le realtà imprenditoriali del territorio, un “albergo diffuso didattico” realizzato con il pieno coinvolgimento degli studenti, un laboratorio degli oli-essenziali creato utilizzando erbe e piante presenti nel territorio del Gennargent