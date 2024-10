Ieri a Giba, a conclusione degli accertamenti investigativi svolti, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica una 36enne di Masainas, casalinga incensurata, indiziata del reato di furto.

La donna, il 26 novembre scorso, attorno alle ore 18,20 circa, mentre si trovava all’interno di un supermercato MD, sito in via Eleonora d’Arborea, avrebbe sottratto un portafoglio con all'interno 140 euro e documenti veri, che il proprietario, un 50enne di Villamassargia, aveva dimenticato sullo scivolo della cassa dell’esercizio commerciale.

Il portafoglio è stato trovato poco dopo in terra, privo del denaro, in quella stessa via da un’impiegata 49enne, residente a Cagliari, che lo ha consegnato al Comando dei Carabinieri del posto, per la restituzione alla legittima proprietaria.

La successiva acquisizione e analisi dei filmati della videosorveglianza presente all’interno dell’attività commerciale da parte dei militari, ha consentito di individuare la responsabile del furto, riconosciuta senza difficoltà, poiché abituale cliente del punto vendita.