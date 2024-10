Ieri a Giba, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari con propria ordinanza, nei confronti di un 39enne di Carbonia, residente a Piscinas, disoccupato, con precedenti denunce a carico, a seguito dei maltrattamenti in famiglia denunciati presso i carabinieri di Giba e perpetrati ai danni della madre 62enne, residente in Piscinas, attualmente domiciliata in Villaperuccio, pensionata, vedova, incensurata.

Nel corso dell'attività investigativa rivolta alla particolare questione, inoltre, i militari operanti avevano modo di accertare che il destinatario della misura, mediante un allaccio abusivo che aggirava il contatore della società Enel-Distribuzione, usufruiva indebitamente della fornitura di energia elettrica. I cavi elettrici utilizzati a tal scopo sono stati sottoposti a sequestro e affidati in custodia ai tecnici della società in questione, intervenuti per la messa in sicurezza della linea elettrica. L’uomo pertanto è stato anche denunciato per furto di energia elettrica e questo naturalmente aggrava la sua posizione.