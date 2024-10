Ieri a Giba, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una serie di accertamenti hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per danneggiamento e percosse un 64enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico.

In sostanza l'uomo, il 29 luglio scorso, nel primo pomeriggio, pretendendo di aver libero il parcheggio pubblico situato di fronte alla propria abitazione, in quel momento occupato da una Alfa Romeo di proprietà di un 30enne di Nuxis di fatto domiciliato a Giba, con una serie di manovre repentine eseguite con la propria autovettura sarebbe volontariamente andato a collidere contro il veicolo in sosta, danneggiandolo in più parti.

Una volta intervenuto il proprietario, che ha espresso il suo disappunto per quei comportamenti, il denunciato lo avrebbe colpito ad un braccio con il manico di una zappa, senza però arrecargli lesioni di un qualche rilievo. Dopo gli accertamenti del caso il 64enne è stato denunciato.