Sale da 500 a 800 euro il contributo per ogni bambino nato a Giave. È quanto stabilisce la delibera di Giunta comunale dell’11 gennaio. Il testo licenziato dall’Amministrazione guidata da Maria Antonietta Uras, modifica la deliberazione del 15 settembre del 2016.

«L 'Amministrazione investe volentieri dal bilancio per incentivare le nascite e per richiamare cittadini residenti altrove, nonché coppie provenienti da altri centri che stanno rientrando o stabilendosi a Giave – ha specificato la prima cittadina -. Per combattere l 'attuale crisi e per aiutare le famiglie ad affrontare le tante spese nonché a combattere lo spopolamento, si è pensato a questo premio».

Nella stessa seduta, si è deciso di attribuire un contributo di 100 euro in favore dei laureati e dei diplomati nell’anno scolastico 2017/2018. Come specificato nella delibera, la somma «Verrà riconosciuto a ciascun richiedente, la cui domanda sarà stata dichiarata ammissibile e presentata secondo modalità e termini prescritti».