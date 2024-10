Un anziano di 88 anni, con problemi cognitivi, giovedì scorso, 4 agosto, sì è allontanato dalla casa di riposo di Giave, dove è ospite, e non vi ha fatto rientro. Di conseguenza, tenuto anche conto delle temperature elevate, dopo qualche ora dalla scomparsa i carabinieri della compagnia di Bonorva hanno attivavano il piano di ricerche e predisposto mirati servizi di perlustrazione e pattugliamento di tutte le aree limitrofe, tra cui campagne e area urbana, impiegando diverse autovetture e militari.

Grazie alla particolare dedizione e attenzione prestata nelle ricerche, predisposte in maniera sistematica in relazione al territorio, che il personale dell’Aliquota operativa della Compagnia di Bonorva è riuscito a rintracciare l’anziano all’interno di una campagna, seduto sotto un muretto e in evidente stato confusionale, gravemente disidratato a causa dell’eccessiva esposizione al sole ad elevate temperature.

Sul posto è quindi intervenuto il personale sanitario del 118 che ha medicato l’anziano, anche per alcune escoriazioni provocatesi sulle braccia mentre girovagava tra i rovi delle campagne. L’intervento repentino da parte dei carabinieri della compagnia di Bonorva ha permesso di scongiurare il peggio, garantendo il salvataggio dell’uomo e il suo rientro incolume presso la casa di cura.