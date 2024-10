Gianni Maoddi è il nuovo presidente del Consorzio di tutela del Pecorino romano. E' stato eletto oggi all'unanimità dal Consiglio d'amministrazione.

Ha 49 anni, titolare della Fratelli Maoddi srl di Nuragus, aveva già ottenuto l'incarico dal presidente dal 2011 al 2014 e di vicepresidente durante il mandato del predecessore Salvatore Palitta. "Sono molto soddisfatto dell'incarico e della fiducia che mi è stata data - commenta il neo presidente - e allo stesso tempo sono molto consapevole, anche per esperienza diretta, di quanto questo ruolo sia delicato e impegnativo".

"Stiamo vivendo un momento storico molto complicato, che va affrontato nel modo più giusto per garantire e far crescere un comparto così strategico per la nostra economia. Da parte mia, e di tutto il consiglio d'amministrazione, c'è l'impegno a dare continuità al lavoro fatto finora e a rappresentare tutte le componenti. Servono compattezza, unità d'intenti e obiettivi condivisi per affrontare nuove sfide e vincerle nell'interesse di tutti", conclude Maoddi.