Sarà Gianna Nannini la star del Capodanno in piazza a Castelsardo, giunto alla diciottesima edizione e in programma la sera del 31 dicembre.

La rocker toscana arriverà nell'antico borgo dei Doria, probabilmente, alcuni giorni alcuni giorni prima del concerto per mettere a punto il suo live “Fenomenale”.

Dopo aver fatto tappa all'estero e nelle principali piazze italiane, una delle regione indiscusse della musica rock arriva in Sardegna con alcune sorprese pensate appositamente per questa occasione speciale.

Un concerto che vedrà la luce anche grazie al suo desiderio di cantare in Sardegna, in una prestigiosa piazza che, nel corso di questi ultimi anni, ha visto la presenza di importanti nomi di spicco come Elio e Le Storie tese, Max Gazzè, Negrita, Francesco De Gregori. Negramaro, Le Vibrazioni. Litfiba, Alex Britti, Francesco Renga, Max Pezzali e Alessandra Amoroso.

«Siamo riusciti ad ingaggiare uno degli artisti più ambiti – ha dichiarato il sindaco Franco Cuccureddu – e questo ci consente di dimostrare come la nostra città, e più in generale la Sardegna, può diventare attrattiva in tutte le stagioni dell’anno, anche in pieno inverno». Gianna Nannini salirà sul palco dopo lo scoccare della mezzanotte annunciata da spettacolari fuochi d’artificio.