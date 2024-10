“Il mio viaggio è partito da qui. Tutto è iniziato qui.E, nel mondo, ho sempre portato la mia Terra, la mia gente, con me: nel cuore e nella testa.Questo murales, il mio trofeo più bello. Grazie Oliena”. È un post carico di emozioni quello pubblicato sui social da Gianfranco Zola, all’indomani dell’inaugurazione del grande murale a lui dedicato.

Il murale è stato realizzato dall’artista di Oliena, Luigi Columbu che, con il coinvolgimento di alcuni ragazzi delle scuole, ha avviato una bella iniziativa che ha l’obiettivo di ripristinare alcuni murales del paese o realizzarne di nuovi, proprio come quello dedicato a Magic Box. Al termine dei lavori, previsti per il mese di maggio, Oliena si doterà di un vero e proprio percorso artistico a firma di Luigi Columbu, che avrà come titolo “il Bandito e il Campione”. All’inaugurazione ha partecipato lo stesso Gianfranco Zola, che ha ringraziato il proprio paese per il bellissimo murale.

Foto da pagina Facebook di Gianfranco Zola