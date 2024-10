Parla come un fiume in piena l’avvocato Gianfranco Piscitelli, il quale per primo questa mattina alle 7.30, ha dato notizia a Caterina Mirabello (sorella dei due fratelli scomparsi), sul fermo dei due principali sospettati di omicidio: “Per me non è tutto, manca qualche tassello. Massimiliano Mirabello era un uomo palestrato, non facile da sopraffare, ho il dubbio che si sia trattato di una trappola, un duplice omicidio premeditato con il concorso di più persone e non di un bisticcio finito male in cui i fratelli Mirabello hanno avuto la peggio. Aspetterò le ulteriori indagini. Questa mattina ho ufficialmente depositato in Procura la mia nomina quale difensore di Caterina Mirabello. Abbiamo la massima fiducia negli inquirenti ed il desiderio, oltre la Verità e la Giustizia, è ritrovare i resti di Massimiliano e Davide per poter dar loro una degna cristiana sepoltura. Vogliamo dare giustizia per i due fratelli misteriosamente scomparsi”.