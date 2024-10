Ieri sera il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau ha inviato una lettera al Direttore di Rai Sport, Carlo Paris "per evidenziare il grave squilibrio nella gestione della regia" durante la diretta Tv della partita di finale della coppa Italia di basket tra Milano e Dinamo Sassari, andata in onda due giorni fa.

Di seguito la lettera:

"Gentile Direttore,

mi permetto di scriverLe in merito alla diretta TV della partita di finale della coppa Italia di basket (trofeo Beko 2015-final 8) tra Milano e Dinamo Sassari, per evidenziare il grave squilibrio nella gestione della regia a partire dall'inizio della partita laddove, durante l'esecuzione dell'inno nazionale, si inquadrava per tutta la durata dello stesso, con una lunghissima "carrellata" che durava appunto tutta l'esecuzione dell'inno, ogni singolo giocatore della sola squadra di Milano, escludendo dalla presentazione la squadra di Sassari.

Alla conclusione dell'inno si completava l'opera con l'inquadratura in sequenza del Sig. Galliani e del Presidente Armani.

È evidente che in tal modo si è generata una grave diseguaglianza tra le due squadre, di fatto privando i tanti sostenitori sardi del piacere di vedere i propri beniamini nella fase immediatamente precedente la palla a due.

Credo che l'"incidente" descritto non meriti di passare inosservato e spero convenga con me circa l'appropriatezza di adeguate e pubbliche scuse alla Società Dinamo, alla città di Sassari e a tutti i Sardi.

In attesa di un cortese cenno di riscontro porgo cordiali saluti.

Gianfranco Ganau"