Ha conquistato il web con i suoi esilaranti siparietti in compagnia della fidata pecora Desolina. Il pastore-cantante di Perfugas Gian Daniele Calbini, 20 anni, negli ultimi tempi si è ritagliato uno spazio nel cuore di tutti grazie alla sua simpatia contagiosa e alla sua spontaneità. Un fenomeno web, il suo, che gli ha garantito un successo sempre maggiore tanto da essere eletto dai lettori di Sardegna Live Sardo dell’anno 2016. La consegna del Premio Sardegna Live avvenne proprio a Perfugas, lo scorso gennaio, in una serata di musica e spettacolo alla quale presero parte centinaia di persone.

Ma la grande passione del giovane è rimasta sempre il canto a chitarra. Una passione trasmessagli dal nonno e da uno zio e che lo vede distinguersi da anni nelle piazze della Sardegna. Ieri, 15 settembre, il successo più importante conseguito ad Ozieri dove Gian Daniele ha vinto il concorso Usignolo di Sardegna: “Il più importante del genere a livello regionale – racconta –. Partecipavo già da alcuni anni a questo evento prestigioso ed ero spesso riuscito ad arrivare in finale. Nel 2015 e nel 2016 ero riuscito a vincere il premio per quanto riguarda la sezione del canto a s’othieresa, il canto all’ozierese”.

“Ora – prosegue Calbini – finalmente la vittoria più importante, quella del concorso Usignolo di Sardegna. Due anni fa mi ero classificato al terzo posto, l’anno secondo e quest’anno sono riuscito a raggiungere questo importante traguardo accompagnato alla chitarra ad arpeggio da Pietro Nieddu di Borutta”.

“Sono davvero contento e soddisfatto – ammette il cantante di Perfugas – vincere in una piazza così bella regala sempre una forte emozione. L’edizione 2017 è andata alla grande nonostante il maltempo minacciasse la buona riuscita”.

“Da quando ho iniziato a esibirmi sul palco – racconta Gian Daniele – ho vinto la Cocinella d’Oro nel 2014 a Romana. L’anno scorso ho vinto l’Usignolo di Gallura a Luras. E quest’anno il concorso più importante dell’isola giunto alla sua 50^ edizione. La vittori di Ozieri mi consentirà di partecipare alla Coppa dei Campioni che il prossimo anno vedrà sfidarsi i vincitori delle ultime quattro edizioni dell’Usignolo di Sardegna”.

Gian Daniele guarda avanti e ha tanti progetti per il futuro: “Continuare a cantare in primis. È bello essere ospite di manifestazioni in giro per la Sardegna e incontrare tanta gente. I compagni con i quali mi esibisco sono amici che mi fanno sentire puntualmente parte della loro squadra. La mia amica Desolina, nel frattempo, dopo il successo degli ultimi mesi, si è presa un periodo di vacanza al pascolo”.