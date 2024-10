Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Iglesias sono stati allertati per la presenza di un giovane riverso a terra a bordo strada in località di mare Portopaglia.

Appena giunti sul posto i militari della Stazione di Gonnesa, unitamente al 118, hanno trovato un ragazzo dolorante e parzialmente cosciente; veniva immediatamente trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia dove, grazie alle cure ed al passare delle ore, si riprendeva fino a fornire le proprie generalità e fornire indicazioni ai Carabinieri sull’accaduto: in particolare il 30enne, con precedenti penali, ha passato la notte in spiaggia in località Punta s’Arena, dove non si esclude abbia ingerito sostanze alcoliche o stupefacenti. In tal senso sono state raccolte anche le testimonianze di alcuni presenti nel corso della festa.

Alle 6 circa però il giovane ha riferito di una aggressione, per motivi da accertare, da parte di soggetti in corso di identificazione compiuta. Il 30enne, originario della zona, si trova ancora in ospedale per accertamenti, allo stato attuale non in pericolo di vita, in attesa del referto. Sui fatti indagano i Carabinieri di Gonnesa.