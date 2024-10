Potrebbe essere ancora viva Marinella Castangia, la 60enne di Cabras scomparsa da Mogorella all'inizio dello scorso marzo.

Non è chiaro dove possa trovarsi al momento, ma la Procura di Oristano avrebbe raccolto consistenti indizi rispetto a un allontanamento volontario della donna.

Agli investigatori, che da mesi lavorano sul caso, sarebbero infatti giunte numerose segnalazioni che confermerebbero lo stato in vita della donna scomparsa, la quale sarebbe stata avvistata davanti a una farmacia.

Lo ha annunciato, come riportato da La Nuova Sardegna, lo stesso procuratore Ezio Domenico Basso, che ha affidato le indagini al sostituto procuratore Armando Mammone, il quale a sua volta coordina le operazioni dei carabinieri.

A dare l'allarme erano stati i figli di Marinella dopo averne perso le tracce e non essere riusciti a mettersi in contatto con lei. Il compagno Antonino Demelas, con cui viveva a Mogorella, era stato indagato nei giorni successivi per omicidio volontario, un'accusa che sarebbe destinata dunque a cadere.

Le ricerche della 60enne però continuano, dal momento in cui non è ancora chiaro dove si trovi.