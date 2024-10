E' giallo sulla vicenda del 18enne Manuel Careddu, scomparso un mese fa da Macomer. Nella serata di oggi si era diffusa la notizia che il cadavere del giovane era stato trovato sepolto vicino al lago Omodeo, nelle campagne fra Abbasanta e Ghilarza. L'indiscrezione, però, non ha trovato conferma da parte delle autorità.

Certo è che da questa mattina è in corso un'imponente attività investigativa dei carabinieri del Comando provinciale di Oristano e della Compagnia di Ghilarza coordinata dalla Procura. Nell'ambito di questa attività sono in corso gli interrogatori di quattro giovani, tra i quali due minorenni e una ragazza. Le indagini sulla scomparsa di Careddu sembrano dunque a una svolta decisiva ma per ora c'è massimo riserbo.

Manuel Careddu era scomparso la sera del 12 settembre scorso da Ghilarza, mentre era diretto a Macomer dopo una giornata trascorsa a Cagliari.