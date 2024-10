Misterioso ritrovamento ad Alghero, dove nella mattinata di oggi, 10 novembre, il cadavere di una persona è stato rinvenuto in un pontile della banchina Millelire. La vittima è il 44enne Giuseppe Delrio. Non aveva fissa dimora e viveva in condizioni di disagio. Al momento del decesso aveva con sé uno zaino contenente del cibo.

Secondo quanto appreso, una corda teneva legati i piedi dell'uomo. Non è chiaro se si trattasse di una cima di ormeggio rimasta fatalmente attorcigliata alle gambe. Ad accorgersi della situazione un pescatore che ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto Carabinieri e Capitaneria di porto. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi più probabile è che la vittima sia caduta in acqua rimanendo poi impigliata nelle cime, ma non si esclude alcuna alternativa.