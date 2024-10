Un giovane di 27 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola alla coscia e alla mano destra ed è stato ricoverato in ortopedia, dove verrà operato per la rimozione del proiettile. Non è in pericolo di vita: la prognosi è di 30 giorni.

Ai carabinieri della compagnia di Alghero, che indagano per ricostruire l'intera vicenda, il 27enne ha raccontato di aver sentito gli spari mentre percorreva la via Gilbert Ferret, il salotto buono della città, e subito dopo di aver avvertito un forte calore alla gamba. Si è poi reso conto - questa la sua versione - di essere rimasto ferito. I militari, però, non sono convinti della sua ricostruzione: la vittima, dicono, è risultata poco collaborativa e il suo racconto è apparso lacunoso.

Secondo gli investigatori, il giovane starebbe nascondendo la verità: per i carabinieri è probabile che il ferimento sia l'epilogo di una fuga del 27enne per qualcosa detta o commessa da lui stesso, ma chi l'abbia rincorso ed esploso il colpo di pistola resta un mistero. E' convinzione dei militari dell'Arma che la vittima conosca il suo aggressore.