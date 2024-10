E’ giallo a Sassari per la morte di una ragazza di 22 anni.

A scoprire il corpo, riverso sul pavimento della camera da letto, è stata la madre, Leymary Fernandez Rodriguez, cubana di 42 anni, che ha immediatamente chiamato il 118. Ma quando i sanitari sono giunti sul posto per la ragazza non c'era più niente da fare.

La 22enne era da poco andata a vivere con sua mamma.

La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta sul decesso della ragazza, avvenuto domenica sera in un'abitazione nelle vicinanze di viale Sicilia, dove viveva con la madre e il nuovo compagno di quest'ultima.

Da quanto risulta sinora, la giovane non aveva problemi di salute e non faceva uso di droghe.

La mamma della 22enne,Leymary Fernandez Rodriguez a luglio era stata vittima di un tentato femminicidio: il convivente dell'epoca Gianluca Delrio, 39 anni, di Alghero, l'avrebbe spinta giù dal balcone della loro casa facendole fare un volo di 8 metri.

Domani si sarebbe dovuto tenere in tribunale l'incidente probatorio sul fatto. Nonostante le contestazioni dei carabinieri, il gip non aveva convalidato il fermo di Delrio ma ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere.

L'accusato ha sempre sostenuto di aver avuto una lite con la compagna, dopo aver assunto insieme a lei droga e alcol, ma di non averla spinta giù dal balcone.

Domani Leymary Fernandez Rodriguez doveva raccontare al giudice la sua versione, ma è probabile che dopo la morte della figlia l'incidente probatorio venga rinviato.