Il cadavere di un edicolante, Mauro Pinna, è stato trovato nella notte a Pirri, al numero 3 di via Barracca Manna.

I familiari del 32enne, preoccupati per il ritardo, hanno allertato le forze dell'ordine. I Vigili del fuoco e il 118 si sono recati presso la rivendita trovando il corpo senza vita del proprietario nell'antibagno. Il cadavere non presentava apparentemente segni di violenza.

Sul posto sono giunto così anche i carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti. Non sono ancora note le cause del decesso. Il pm ha disposto l'autopsia presso il Policlinico di Monserrato.