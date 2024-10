Indagini dei Carabinieri della Compagnia di Orotelli su un incidente avvenuto ieri nelle campagne del paese. Un allevatore del posto si è presentato al Pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro con una profonda ferita all'addome, raccontando di essere caduto da un muretto.

Ma i militari vogliono vederci chiaro e stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per capire se l'uomo abbia detto la verità o se sia stato vittima di una aggressione. Dopo l'arrivo al San Francesco, l'allevatore è stato trasferito all'ospedale di Sassari dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.