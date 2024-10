Drammatica scoperta a Cagliari: un uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Is Mirrionis. Era riverso a terra in cucina Mario Romani, cuoco 42enne, quando il fratello, entrato in casa, ha scoperto il cadavere e lanciato l'allarme.

Si attende adesso l'esame da parte del medico legale, Roberto Demontis, già arrivato sul posto per chiarire la causa del decesso. Alcune stanze dell'abitazione erano sottosopra, proprio per questa ragione i carabinieri del Comando provinciale non escludono alcuna ipotesi.

Sul posto giunti anche gli specialisti del Ris di Cagliari, il Nucleo investigativo e i colleghi della Compagnia di Cagliari, oltre al magistrato di turno Nicola Giua Marassi.