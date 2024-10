"Ormai è innegabile: a Cagliari è allarme sicurezza! - a intervenire sulla delicata questione è anche Dario Giagoni, segretario regionale Lega Sardegna - Aggressioni, pestaggi, paura e turisti che nonostante il fascino di una città innegabilmente bellissima commentano negativamente una condizione che non consente loro di vivere le vie del centro con serenità e in piena sicurezza.

Questo è un danno non indifferente per gli operatori turistici e una pesante quotidianità per i residenti che da tempo lanciavano l’allarme senza essere ascoltati. Oggi però non si può più far finta che tutto vada bene tra baby gang e immigrazione fuori controllo il disagio è assolutamente palese!

Sono ben felice che il Ministro Lamorgese, casualmente, martedì sia qui a Cagliari così potrà toccare con mano le conseguenze di scelte assurde portare avanti da lei e da tutto il suo schieramento in questi anni di finto buonismo. Da tempo la Lega - prosegue Giagoni - era l’unico partito a denunciare la grave situazione del capoluogo a causa di sbarchi fuori controllo nell’isola e mancata presenza di forze dell’ordine nelle zone più critiche.

Da tempo non veniamo ascoltati. Dal Viminale si son sempre fatte orecchie da mercante. Per fortuna l’era Lamorgese a capo di uno dei dicasteri più importanti e delicato sta volgendo al termine, finalmente il 25 settembre avremo la possibilità di scegliere chi realmente andrà ad affrontare e mettere pezze a questa Italia per buona parte è troppo tempo gestita da un PD miope e ipocrita".