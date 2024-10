"Ciao a tutti, grazie per i tanti messaggi. Per me Gigi Riva è stato come un padre, come un fratello esemplare". Esordisce così Giacomo Deiana, titolare del ristorante Stella Marina di Montecristo di Cagliari, in un post pubblicato sui social per ricordare il suo più storico e speciale cliente: Gigi Riva.

Rombo di Tuono era un commensale affezionato. Facile per gli ospiti del locale di via Sardegna trovarlo seduto sempre al solito posto, a pranzo e a cena, e scambiare due chiacchiere con lui o un saluto cortese.

"Nel calcio resterà la migliore leggenda - scrive Deiana -, io ho avuto la fortuna di ospitarlo per quasi trent'anni ed è stato un immenso punto di riferimento per me, nella vita. I suoi consigli li porterò per sempre nel cuore".

"Il minestrone, gli ossibuchi che tanto apprezzava, le triglie e quel che più gradiva. Un tesoro di ricordi per me. Oltre le mie lacrime grazie per le vostre foto. C'è una poltroncina, come un cantuccio che qui sarà sempre per lui. Per Gigi Riva, campione di vita prima che di sport".