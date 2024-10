Non si placa l'ondata di polemiche che ha travolto il sindaco di Tonara, Pierpaolo Sau, in seguito alla battuta ritenuta sessista pubblicata in merito al tema dello spopolamento (qui l'articolo) in una discussione nata sulla bacheca dell'ex sindaco di Desulo Gigi Littarru.

Dopo i commenti e le razioni di numerosi utenti sul web, sulla vicenda interviene anche la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghirra, che scrive: "L'ex sindaco di Desulo denuncia lo spopolamento nel suo comune e il sindaco di Tonara replica con una battuta squallida e sessista, poi rimossa dai social".

"Un atteggiamento indegno e inaccettabile da parte di chiunque - aggiunge la parlamentare cagliaritana -, ma ancor più da chi riveste cariche istituzionali. Si vergogni e lasci il governo del comune a qualcuna o qualcuno che abbia maggior rispetto per le donne e per tutta la comunità di Tonara".