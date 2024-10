“Chiedo il vostro aiuto per questa bambina delicata, devastata dall’uomo e dalla sua cattiveria”. A scriverci sono i volontari de “I Miei Amici OdV”, associazione animalista nata nel 1998 con sede a Ghilarza (OR), dove è presente il rifugio, “Zampe sarde”, che accoglie cani abbandonati sul territorio. Svolgono attività di custodia, mantenimento, cure e promozione degli affidi dei cani randagi recuperati.

Circa due mesi fa, i volontari della stessa associazione hanno preso in cura Paola, piccola “Bretoncina”, trovata in aperta campagna “con una zampina offesa. Flavia e le sue volontarie non hanno potuto tirarsi indietro e l’hanno presa. L’hanno fatta operare e ora è in degenza”, ci spiegano.

"L'intervento di Paola è andato benissimo. Paola era impossibilitata a camminare, l'avevamo ritrovata randagia in queste condizioni e subito soccorsa. Ha dovuto affrontare un delicato intervento di artrodesi; ha subito l'amputazione della falange e le sono state inserite una placca e delle viti nella zampa anteriore, queste ultime, saranno rimosse, in sedazione, una volta consolidata l'articolazione. Paola è paziente, ma ha voglia di correre a giocare con i suoi compagni, non sopporta più il collare elisabettiano che ormai tiene da due mesi, coraggio Stellina, siamo tutti con te”.

Intanto, i volontari le cercano una casa “ma guardatela può stare in una gabbia? Adottabile in Sardegna, ma si valutano anche richieste sulla terra ferma”.

Per informazioni è possibile telefonare a Flavia al numero 393-9515573 dopo le 15:00 o contattarla su WhatsApp. Oppure è possibile mandare una mail a Info@zampesarde.it.