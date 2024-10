Importanti novità per l’ospedale Delogu di Ghilarza a partire da lunedì 16 dicembre. Il reparto di Medicina interna potrà contare, infatti, contare sulla presenza di un nuovo medico, che andrà ad aggiungersi ai due colleghi già in servizio nel reparto da giovedì 28 novembre.

Salirà quindi a sei il numero dei medici operativi nel reparto guidato dal dottor Antonello Cossu. L’altra buona notizia sarà l’aumento dei posti letto da 16 a 20 più due in day hospital, a cui in caso di necessità potranno essere sommati ulteriori tre posti in appoggio.

Inoltre, a partire dal 7 gennaio, riaprirà il Centro di Riferimento Alzheimer la cui attività, a causa della carenza di personale medico, era stata limitata al rinnovo dei piani terapeutici dei pazienti già seguiti dal servizio e alla presa in carico delle sole urgenze.

“Per ciò che riguarda il Punto di primo intervento dello stesso ospedale Delogu – si legge nella nota dell’Assl di Oristano –, la Direzione Ats e quella Assl Oristano continuano a lavorare perché il servizio venga ripristinato quanto prima in condizioni di sicurezza e stabilità, anche grazie alla recente assunzione di un medico specializzato in Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza destinato al nosocomio ghilarzese”.