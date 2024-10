È finita a coltellate la lite in un bar di Ghilarza nella serata di ieri, poco prima delle 19.

Un 32enne, Alessandro Atzeni, è stato ferito all'addome e il suo aggressore, Ugo Marceddu, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di coltello e lesioni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ghilarza, Atzeni avrebbe iniziato a discutere con Marceddu, accusandolo, a quanto pare, di essere coinvolto nella morte del padre, Mario, ucciso il 3 settembre del 2017 a Ghilarza.

Marceddu ha risposto alle accuse e per difendersi ha estratto dalla tasca un coltello, ferendo all'addome Atzeni. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 32enne in ospedale: fortunatamente la ferita era solo superficiale. I militari dell'Arma hanno recuperato il coltello usato per l'aggressione.