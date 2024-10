Tutto è pronto nel suggestivo centro del Guilcer per l’atteso e imminente appuntamento che sposa le memorie del passato e promuove la propria identità culturale innovando la tradizione.

Tra le novità di quest’anno la location che accoglierà l’evento. Sarà, infatti, il parco de Su Cantaru a ospitare la settima edizione della Sagra de “sos culurzones” organizzata dalla Pro loco e in programma domenica 2 giugno.

Venti mila, “sos culurzones” (i ravioli di formaggio) preparati dalle sapienti mani secondo gli antichi dettami della tradizione e conservando la stessa sapienza del gusto. Essi, rappresentano la tipicità culinaria assoluta proposta nelle tavole dei ghilarzesi per ogni festività.

Sono oltre 50 gli espositori che hanno aderito all’iniziativa della Proloco e che dalle ore 10 apriranno i propri stand espositivi ed artistici.

Spazio dedicato ai bambini dalle ore 10.30 alle ore 13.30 con il saltabimbo, scivoli e calcetto gonfiabili, zucchero filato, palloncini e bolle di sapone. Per tutta la giornata angolo trucca bimbi con Giovanna Cherchi.

Si entrerà nel vivo della manifestazione alle ore 13 con la degustazione del menù proposto dagli organizzatori, che prevede le degustazioni de “sos culurzones” e della carne di pecora in umido con olive, accompagnati da pane e vino rosso.

“Siamo al lavoro da mesi per garantire a Ghilarza un’altra annata intensa e produttiva dal punto di vista dell’offerta degli eventi. Con il fermo proposito di implementare il nostro calendario, diamo il via alla nostra programmazione proprio con la sagra de “sos culurzones” - ci raccontano dalla Pro loco - con lo scopo di creare un’occasione di sviluppo per il nostro paese e di promuovere e valorizzare la tipicità del nostro prodotto. Puntiamo a raggiungere un rilievo sempre maggiore e a garantire un’offerta degna del pubblico delle grandi occasioni, che di anno in anno riconferma la propria presenza.”

All’appuntamento con il gusto seguirà alle ore 16.00 l’esibizione di ginnastica artistica a cura dell’Asd Dragonfly, con possibilità di prova di ginnastica per tutti.

Dalle 19.00 in poi i Ballade Ballade Bois allieteranno la serata danzante con Carlo Boeddu, Carlo Crisponi, GianMichele Lai, Fabio Calzia e Giuseppe Cillara.

Nell’arco dell’intera giornata sarà inoltre possibile visitare la Chiesa di San Palmerio e la Casa Museo Antonio Gramsci.