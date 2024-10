Due auto si sono scontrate, questo pomeriggio, in via Mandrolisai a Ghilarza. Ad avere la peggio la conducente di uno dei due mezzi, soccorsa da un’ambulanza intervenuta sul posto e trasportata in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che ha provveduto alla messa in sicurezza delle auto coinvolte. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.