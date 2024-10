Il padre le ha negato i soldi e così la figlia minorenne ha impugnato un coltello e ha ripetutamente colpito il genitore senza alcun ritegno. E' successo nella serata di sabato scorso a Ghilarza. Solo con l'arrivo immediato dei carabinieri è stato possibile fermare la ragazza. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale per gli accertamenti e le prime cure. Per la figlia è scattata una denuncia per lesioni e minacce aggravate.