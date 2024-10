Attorno alle 17:00 della giornata odierna, un’auto che proveniva dalla SP23 è uscita fuori strada in via Tirso a Ghilarza.

Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo e l’auto è uscita dalla parte opposta della carreggiata, nell'area della pista adiacente alla Scuola Professionale. Intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno messo in sicurezza il veicolo.

Il conducente, che viaggiava da solo, è stato trasportato al pronto soccorso dall'ambulanza inviata dal servizio sanitario. Sul posto forze dell'ordine per quanto di loro competenza.