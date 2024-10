Ghilarza. La Pro Loco proroga il termine di consegna dei moduli destinati a espositi ed hobbisti per la partecipazione ad Arti e Sapori in programma domenica 19 dicembre.

È stato prorogato a sabato 11 dicembre il termine ultimo di consegna del modulo di partecipazione destinato a espositori e hobbisti che intendono partecipare all’undicesima edizione di Arti e Sapori.

La kermesse di produzioni artistiche, artigianali e agroalimentari in programma per tutta la giornata di domenica 19 dicembre, ospita di anno in anno centinaia di produttori e artigiani che mostrano le proprie creazione lungo chilometri di “vetrine” a cielo aperto.

Vi ricordiamo di seguito le modalità di pagamento e consegna: il modulo, scaricabile tramite il link riportato a inizio e fine articolo o tramite la pagina Facebook Pro Loco Ghilarza, dovrà essere consegnato o inviato:

• presso la sede della Pro Loco di Ghilarza in via Volta (piazzale scuole medie)

• o tramite mail, all’indirizzo ghilarzaartesapori@gmail.com

unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento sul conto corrente intestato a Pro Loco Ghilarza IBAN IT97W0101585581000000000115, causale iscrizione Arte e Sapori 2021.

Gli hobbisti dovranno necessariamente allegare alla documentazione la copia dell’autodichiarazione regolarmente registrata presso il proprio Comune di residenza unitamente a copia del documento di identità.