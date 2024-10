L’Associazione Turistica Proloco di Ghilarza mette a disposizione i moduli di partecipazione alla 9° edizione della mostra mercato di produzioni agroalimentari, artigianali e artistiche che si terrà domenica 16 dicembre 2018.

È possibile consegnare il modulo entro il termine di scadenza fissato per il 10 dicembre presso la sede della Pro Loco di Ghilarza in via Volta (piazzale scuole medie), oppure presso la SOMS di Ghilarza (Società operaia) o tramite mail all’indirizzo ghilarzaartesapori@gmail.com. Allo stesso indirizzo mail sarà possibile ricevere qualsiasi informazione riguardante l’iniziativa

Per gli hobbisti è necessario allegare copia dell’autodichiarazione regolarmente registrata presso il proprio Comune di residenza unitamente a copia del documento di identità.