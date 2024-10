Andrà avanti fino al prossimo 4 agosto, la mostra Ghermanos di Diego Asproni. L'artista di Bitti espone undici sculture nell'incantevole scenario della Casa delle Dame, nel centro storico di Posada (orari: la mattina dalle 9 alle 13, la sera dalle 18 alle 22). Undici sculture provenienti, in prestito, dal Museu de sa mina de luvulesa.

Undici sculture che raccontano il mondo delle miniere, in particolare quello della miniera di Sos Enattos di Lula, sul Montalbo. Inaugurata lo scorso 13 luglio con la proiezione di un video dello stesso Asproni, “Sa terra e su chelu”, la mostra vuole essere una grande occasione culturale per Posada e allo stesso tempo per far conoscere a residenti e villeggianti il sito minerario di Sos Enattos, certamente meritevole di una visita apposita.

Una esposizione, insomma, che presenta l'opera artistica di Diego Asproni e allo stesso tempo «favorisce in modo pratico e creativo la conoscenza delle singole realtà ciascuna con le proprie caratteristiche da valorizzare» sottolinea il sindaco di Posada Roberto Tola.