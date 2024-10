(I Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti, questo pomeriggio, sulla vecchia Carlo Felice in prossimità del Comune di Giave per il recupero di un gheppio rimasto impigliato su un albero. La squadra ha provveduto ad effettuare il recupero del rapace con l'ausilio dell'autoscala e a consegnarlo alla veterinaria presente sul posto per le successive cure.