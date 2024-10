La Polizia ha arrestato due pregiudicati di Iglesias, Marcello Compagnone, di 47 anni, e Andrea Frau, di 52, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, 9 luglio, gli agenti del Commissariato di Iglesias hanno notato un’auto con a bordo due individui reputati sospetti.

Immediatamente, la pattuglia si è dunque posta all’inseguimento e ha notato che i due, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono liberati di un panetto di colore scuro, poi risultato contenere 100 grammi di hashish, lanciandolo dal finestrino dell’auto.

Una volta raggiunto e fermato il mezzo, gli agenti hanno sottoposto a controllo la vettura a bordo della quale, come riferito dalla Polizia, sono stati rinvenuti 2 piccoli involucri contenenti eroina e 2 piccoli involucri contenenti cocaina.

Su disposizione del P.M. di turno, i due sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni, in stato di custodia cautelare, in attesa di essere condotti dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo.

Compagnone era già stato tratto in arresto dagli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias lo scorso 11 giugno per il medesimo reato.