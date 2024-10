E’ stato colpito in testa dalla traversa di una porta di calcetto mentre stava giocando con i cuginetti a Gesturi, in uno dei campetti comunali. Un bambino di 11 anni è stato trasportato in elisoccorso con assegnato un codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Il ragazzino ha perso conoscenza inizialmente ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravissime. Sono stati i familiari a chiamare i soccorsi. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono arrivati anche i carabinieri dalla Compagnia di Sanluri che hanno avviato gli accertamenti per verificare con precisione cosa è accaduto e accertare le eventuali responsabilità.