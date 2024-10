Nella giornata di ieri a Gesturi, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per uccisione di animali un 62enne del luogo.

Tre giorni prima era giunto in caserma un cittadino, che aveva denunciato che la sera precedente in via Umberto I aveva rinvenuto il suo cane Oscar, di razza meticcia, gravemente ferito al torace. L’uomo ha subito trasportato l'animale presso una clinica veterinaria, tuttavia è morto subito dopo; i sanitari hanno stabilito la compatibilità della ferita con quella che avrebbe prodotto un colpo di un’arma di piccolo calibro.

Nel prosieguo delle indagini, i Carabinieri hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari e, durante una di queste, a carico di un 62enne del luogo, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una carabina ad aria compressa calibro 4,5, marca Diana modello 35, con relativo munizionamento.

Nella considerazione che l’abitazione del 62enne si trovava in una posizione verosimilmente compatibile con la traiettoria del tiro che aveva raggiunto l’animale, i Carabinieri hanno sequestrato l'arma per le successive comparazioni balistiche e hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria.