Ieri a Gesturi, lungo la ss 197, si è verificato un incidente che ha visto coinvolto un autotreno Volvo con rimorchio articolato, condotto da un 28enne di Selargius. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con quelli di Villamar.

Il mezzo è di proprietà di una ditta di Monastir. Dalle prime verifiche sulla dinamica è emerso che viaggiava in direzione sud, mentre trasportava due pilastri autostradali in cemento della lunghezza di 8 metri ciascuno. A causa di una probabile sbandata in una semicurva pericolosa ha perso il carico, rimasto integro nonostante l'impatto con la sede stradale.

Il recupero dei materiali pesanti è stato compiuto da un'autogru di un soccorso stradale autorizzato di Cagliari, intervenuta con l'ausilio dell'Anas. Non vi è stato nessun ferito, i documenti di guida e di circolazione del mezzo sono risultati essere regolari.

La viabilità ha subito una parziale interruzione con senso unico alternato per circa due ore ed è poi ripresa regolarmente. Si sono verificati lievi danni al manto stradale della carreggiata, riparati a cura dell'Anas.