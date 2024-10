Ha nascosto al Fisco 790mila euro per i periodi di imposta 2016-2017. Nei guai è finito un ristorante di Sestu, sottoposto a controlli da parte della Seconda compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari.

Gli investigatori tributari delle Fiamme Gialle, nell’accedere ai locali hanno notato subito della documentazione extracontabile, composta da numerosi blocchetti scritti a mano con i dati delle vendite. Un riscontro approfondito con i documenti ha poi fatto emergere le notevoli differenze tra il dichiarato e le somme effettivamente incassate.

L'evasione totale è pari a 790mila euro, quella Iva a 79.393 euro, le ritenute Irpef non versate sono pari a 11.116 euro. Il titolare è stato inoltre denunciato in Procura per omessa dichiarazione.