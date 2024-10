Dovrebbero dare l’esempio a tanti giovani, invece, molto spesso, i calciatori manifestano in campo comportamenti da cartellino rosso diretto.

E’ il caso di Balotelli che ieri, nel corso della partita Cagliari – Milan, dopo il gol da lui realizzato, ha rivolto ai tifosi rossoblù un gesto volgare che l’arbitro ha punito immediatamente ammonendo il giocatore.

Si tratta di una reazione immatura che SuperMario non è riuscito a trattenere in seguito agli insulti e fischi che il pubblico per tutta la partita gli ha rivolto.

L’ammonizione costerà al giocatore la squalifica contro il Torino nella terza giornata di ritorno.

