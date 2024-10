Un appuntamento irrinunciabile. Da 14 anni l’Associazione Culturale A Cuncordia organizza il Convegno internazionale che dibatte su studi e argomenti che riguardano credenze, pratiche e tradizioni correlate al culto dei morti.

Un tema che avvolge il mistero e affonda nella memoria.

Domenica 20 novembre alle 15.30 nella sala congressi del Grand Hotel “Therme Sardegna” di Fordongianus si terrà l’incontro denominato “Il culto dei morti in Sardegna e nel mondo” che avrà come tema principale il Mito dei Giganti.

Interverranno Claudio Marucchi, laureato a Torino in Religioni e Filosofie dell’India e dell’Estremo Oriente (“I Giganti nel mito: incarnazione di un archetipo”), Daniele Piras, autore del libro "Giganti, le prove storiche di un'antica esistenza in Sardegna e nel Mondo", che affronterà il tema “I Giganti in Sardegna secondo le antiche tradizioni”.

Mario Polia, storico e antropologo romano, approfondirà il discorso sui “Giganti e riti cosmogonici” mentre l’archeologo Raimondo Zucca fornirà il suo prezioso contributo sul “Mito dei Giganti e Monte Prama”. Ernico Cardesi coordinerà i lavori che saranno impreziositi dagli interventi musicali di Sara Oppo e Gianfranco Mura.

