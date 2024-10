Intenso inizio d’anno per la promozione della destinazione Sardegna in Europa da parte dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio guidato da Barbara Argiolas.

Le prime settimane del 2019 sono state caratterizzate, infatt,i dalla partecipazione a fiere specializzate e dall’organizzazione di eventi promozionali con UnionCamere Sardegna.

«Stiamo portando nei mercati europei di riferimento come la Germania o in ascesa come Spagna e Portogallo – dice l’assessora Barbara Argiolas – l’isola e ciò che può offrire non solo in estate ma in ogni periodo dell’anno. Continuiamo un grande sforzo di promozione e comunicazione per consolidare i segnali molto positivi che abbiamo avuto dai mesi primaverili e autunnali dai viaggiatori stranieri, che sono curiosi di conoscere la Sardegna più autentica e che ci scelgono come destinazione per il turismo attivo, l’outdoor, quello enogastronomico, il turismo culturale, i borghi, i cammini religiosi e minerari: tutti segmenti al centro delle azioni del Piano strategico del turismo affinchè diventino effettivi attrattori di vacanza».

A Porto, in Portogallo, il primo evento 2019: il 18 gennaio, davanti a una platea di quaranta tra stampa specializzata, operatori turistici e agenti di viaggio, si è tenuta una presentazione della destinazione Sardegna, alla quale ha partecipato anche l’aeroporto di Cagliari, che ha presentato il collegamento con Cagliari.

A questa seguirà un educational tour in Sardegna. Identica iniziativa, prevista per il 5 febbraio a Berlino, alla quale parteciperanno gli aeroporti di Cagliari e Olbia e una selezione di stampa, blog e operatori tedeschi.

Per quanto riguarda le fiere, dal 9 al 13 gennaio l’Assessorato è stato presente alla fiera Vakantiebeurs di Utrecht (Germania), con uno spazio espositivo di 70 mq nello stand ENIT.

Poi, dal 12 al 20 gennaio, poi è stata la volta di Stoccarda, con la fiera Caravan Motor Touristik (CMT), dedicata al turismo del tempo libero e al turismo individuale e per famiglie.

Nei giorni 18 e 19 gennaio, ad Assisi, l’Assessorato ha presentato l’offerta strutturata e le prospettive del turismo religioso in Sardegna al Simposio Euro-mediterraneo “Verso un identità del turismo religioso” organizzato da Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.).

Nautica e diving sono stati invece al centro della BOOT di Dusseldorf, svoltasi dal 19 al 27 gennaio mentre, dopo diversi anni di assenza, la Regione è tornata alla fiera Fitur di Madrid, in Spagna, in programma dal 23 al 27 gennaio con uno spazio espositivo di 70 mq nello stand ENIT.

Tra oggi 31 gennaio e il 3 febbraio, è prevista anche la partecipazione alla fiera FESPO di Zurigo con uno spazio di 70 mq nello stand ENIT. Sono accreditati 16 operatori sardi del ricettivo, consorzi turistici, società di servizi e la FAITA.

Negli stessi giorni (dall’1 al 3 febbraio), l’Assessorato avrà per la prima volta uno spazio espositivo alla fiera Itinerando di Padova, dedicata al cicloturismo, nel corso della quale verrà presentata la rete ciclabile della Sardegna.