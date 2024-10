“Paz, calma y espiritualidad” ( pace, calma e spiritualità). Con queste parole, accompagnate da un cuore azzurro, Georgina Rodriguez accompagna le foto pubblicate su Instagram che la ritraggono a Cagliari, presso il Bastione Saint-Remy.

Gli scatti che ritraggono la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, con addosso un elegante tubino azzurro, hanno mandato i fan in visibilio.

Non è chiaro per quale motivo la modella e influencer argentina si trovasse in città. Georgina ha taggato nelle foto l’account ufficiale di Netflix España, sulla cui piattaforma la modella è protagonista della docuserie “Soy Georgina”. Che una delle prossime puntate si ambientata nel capoluogo sardo?