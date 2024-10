Ecco il video dell’incidente che ha visto coinvolto ieri, 10 luglio, l’attore e regista George Clooney in Gallura.

La star di Hollywood si trova in Sardegna per registrare la sua nuova serie "Catch-22", che è ambientata nelle Seconda guerra mondiale e ha come set principale l'aeroporto Venafiorita di Olbia.

Clooney era appena uscito dall'hotel dove alloggia, a Loiri Porto San Paolo, quando è stato investito da un'auto mentre viaggiava a bordo di uno scooter.

E' stato trasportare all’ospedale di Olbia e poi dimesso con una prognosi di qualche giorno di cure. 

Il video è stato pubblicato dal Corriere della Sera