George Clooney è stato coinvolto in un incidente stradale, questa mattina, in Gallura. La star di Hollywood si trova in Sardegna per registrare la sua nuova serie "Catch-22", che è ambientata nelle Seconda guerra mondiale e ha come set principale l'aeroporto Venafiorita di Olbia.

Clooney era appena uscito dall'hotel dove alloggia, a Loiri Porto San Paolo, quando è stato investito da un'auto mentre viaggiava a bordo di uno scooter.

Soccorso dagli stessi occupanti dell'auto, è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove sarebbe in osservazione. Le sue condizioni non sono gravi.